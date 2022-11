Charlene di Monaco | gesto folle | “Fermata dalle cameriere”

Leggi su dilei

(Di giovedì 3 novembre 2022)difa parlare di sé ultimamente solo postando sul suo profilo Instagram le foto dei gemelli, Jacques e Gabriella. È da metà ottobre che non si mostra in pubblico e si dice che bisognerà attendere fino al 19 novembre, giorno della Festa Nazionale di Montecarlo per rivederla.di, la scena terribile Malgrado questo suo isolamento,disembra sulla via della guarigione. La grave infezione che l’ha colpita a naso, gola e orecchie nel 2021, se non del tutto sconfitta, sta per scomparire. La Principessa ha risposto bene alle terapie e alle cure riabilitative, tanto che le è permesso stare da sola coi figli. Diversi magazine da Neue Frau a Ici, hanno infatti rivelato come fosse vietato arestare da sola coi figli, appena ...