Meloni chiede la fiducia | Sulle mie spalle il peso di essere la prima donna premier

(Di martedì 25 ottobre 2022) "Tra i tanti pesi che oggi sento gravaremieoggi c'è quello dilacapo del governo di questa nazione. Quando mi soffermo sulla portata di questo fatto sento la responsabilità che ho nei confronti di tutte quelle donne che attraversano difficoltà per affermare il loro talento". Lo ha detto laGiorgianel discorso per laalla Camera. E ancora: "Sono intervenuta molte volte in quest'Aula, ma la solennità è tale che non sono mai riuscita a trattenere un sentimento di emozione, quindi vorrei ringraziare tutti voi, qualsiasi sia la vostra decisione sulla".Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev