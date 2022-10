(Di lunedì 24 ottobre 2022) L’si è tolta tante soddisfazioni in ambito iridato nel 2022: inell’anno solare ancora in corso hanno portato una pioggia di medaglie e diper gli azzurri nelle specialità olimpiche di, che si sono rivelati il team da battere in numerosi sport, conquistando 16 ori, 14 argenti e 12 bronzi. ORI 16 Nicolò Martinenghi – nuoto 100m rana maschili Thomas Ceccon – nuoto 100m dorso maschili Benedetta Pilato – nuoto 100m rana femminili Gregorio Paltrinieri – nuoto 1500m sl maschili– nuoto staffetta 4 x 100m misti maschile Gregorio Paltrinieri – nuoto di fondo 10 km maschile– scherma fioretto a squadre femminile– scherma fioretto a squadre maschile Elena Micheli – pentathlon moderno individuale ...

OA Sport

... ha permesso al Paese, infatti, di concludere la competizione al secondo posto del, ... Elia Viviani diretta Omnium/ E' medaglia di bronzo per l'azzurro. Oro Walls Il ciclista ha ......del Mondiale è stato dunque provvidenziale per sorpassare nuovamente gli avversari nel. ... (aggiornamento di Chiara Ferrara) Elia Viviani diretta Omnium/ E' medaglia di bronzo per l'... Medagliere Olimpiadi Parigi 2024: tutti i podi dei Mondiali. Italia terza dietro USA e Cina con 16 ori! Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Dopo il bronzo nei pesi piuma conquistato all'Olimpiade di Tokyo Irma Testa si conferma vincendo l'oro agli europei femminili di pugilato. Battuta nella finale la bulgara Svetlana Staneva L'azzurra Ir ...