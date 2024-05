Uniacque - approvato il Bilancio 2023 | oltre 4milioni di utile e investimenti per 352 milioni

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Bergamo. L’assemblea dei Soci di, riunitasi nel pomeriggio di martedì 30 aprile alla Fiera Bergamo, ha deliberato l’approvazione all’unanimità del. In dettaglio, il valore della produzione si attesta nela 123.512.126 euro, per la quasi totalità frutto del servizio idrico. L’netto di esercizioè stato pari a 4.636.976 euro. L’EBITDA è pari a 23.385.000 euro. Unin attivo, frutto della strategia adottata nel corso di questi anni che ha consentito al gestore del servizio idrico integrato della Provincia di Bergamo di modificare la situazione storica aziendale e di rendere due fattori di criticità, come l’emergenza energetica e la crisi idrica, elementi di crescita e visione strategica. L’azienda evidenzia in ...