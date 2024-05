Guidare in sicurezza Una lezione speciale rivolta ai neopatentati

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Rapportarsi alla guida in modo attento e oculato può salvare delle vite: la propria e quella altrui. Ma può anche evitare incidenti con feriti che potrebbero aver la vita rovinata e in generale di fare soffrire le famiglie. Ecco lo scopo con cui l’associazione CONdividere la strada della Vita, associazione Famigliari Vittime della Strada Brescia, presieduta da Roberto Merli, ha organizzato una giornata davverointitolata “con la - MENTE sulla strada”. A collaborare sono la Provincia di Brescia e l’Ac Lumezzane. "L’appuntamento – spiega Roberto Merli - è fissato per sabato 11 maggio ed è totalmente gratuito. Sono invitati tutti ibresciani. Più siamo meglio sarà. La cultura dellaè fondamentale. La guida condotta in modo esatto e rispettoso del codice della strada può significare la vita. Nostra e ...