Attraversano sulle strisce - travolti Due ragazzi in prognosi riservata

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Sono statida un’auto mentre attraversavano a bordo del loro monopattino elettricopedonali. Due minorenni sono stati ricoverati in codice rosso all’ospedale di Legnano. Coinvolti nell’incidente una ragazza di 16 anni, che ha riportato un trauma cranico e un amico quindicenne, che ha rimediato un trauma alla schiena. Entrambi sono inma non corrono pericolo di vita. L’ennesimo incidente stradale che ha coinvolto un monopattino è successo ieri mattina pochi minuti prima delle otto all’incrocio tra via delle Industrie e via Castellazzo, all’altezza di un semaforo a chiamata per pedoni e ciclisti. La dinamica appare abbastanza chiara, perché è stata ricostruita con le testimonianze e soprattutto con le immagini delle telecamere del sistema di ...