Krug - la sinfonia dello Champagne

This collaboration includes curating a diverse art collection, as well as partnering with Hong Kong's culinary star, Asia's 50 Best and Michelin - starred Chef and Krug Ambassade Vicky Cheng to ...

Continua a leggere>>

L'acquisto include inoltre una bottiglia Krug Grande Cuvée 168ème Édition. San Valentino a Villa Crespi: il pacchetto 'speciale' del 14 febbraio proposto da Cannavacciuolo costa più di mille euro La ...

Continua a leggere>>