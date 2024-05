È morto Paul Auster

Paul Auster, noto scrittore newyorkese, si è spento all’età di 77 anni. La sua carriera letteraria è stata segnata da opere come la Trilogia di New York, il romanzone 4321, e la sua partecipazione a film di culto quali Smoke (con William Hurt e Harvey Keitel) e Blue in the Face. Auster ha scritto ...

Continua a leggere>>