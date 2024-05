Incastrato dal cane antidroga Ragazzo preso con l’hashish - sequestrati tremila euro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Il fiuto delha fatto finire nei guai un, sorcon una dose di hashish. In casa sua sono stati trovati il materiale per confezionare le dosi di stupefacente e la somma diin contanti. Nell’ambito dei servizi di prevenzione e contrasto ai traffici illeciti, in particolare per quanto riguarda l’uso e lo spaccio di sostanze stupefacenti, i militari del Gruppo di Macerata, in collaborazione con Hanima, ildella Compagnia di Civitanova, hanno effettuato un’operazione mirata nei pressi del centro storico di Macerata. In particolare, arrivati in corso Cairoli, hanno notato un gruppo di ragazzi. Uno di questi è stato segnalato con insistenza dal, così è ...