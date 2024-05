ATP Madrid 2024 | si aprono i quarti di finale Alcaraz sfida Rublev - Cerundolo e Fritz sognano la semifinale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Sididel Masters 1000 di. Oggi solo due partite e ritorna subito in campo, dopo la maratona di tre ore di ieri, Carlos. Lo spagnolo affronterà il russo Andrey; mentre in serata spazio alla sorprendentetra l’americano Taylore l’argentino Francisco. Sicuramenteè il grandissimo favorito per raggiungere l’ultimo atto nella parte bassa del tabellone. Lo spagnolo ha la possibilità di conquistare la sua terzaconsecutiva a, dopo quelle già vinte contro Alexander Zverev e Jan-Lennard Struff. Proprio con quest’ultimo il numero tre del mondo ha dato vita ad un’epica battaglia ieri, uscendo vincitore dopo ...