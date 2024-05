Interventi di Beatrice a È sempre Cartabianca | cosa non ci ha convinto

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Il governo Meloni ha aperto le porte dei consultori alle associazioni antiabortiste e anche di questo si è discusso ieri sera a È. In studio da Bianca Berlinguer c’era ancheLuzzi, che nei suoiha dichiarato che secondo lei le associazioni “Pro Life” dovrebbero essere presenti più nelle scuole (?!?) e nelle chiese, che nei consultori. Gldi: “I consultori sono già colmi di professionisti”. “Se è accettabile il fatto che queste associazioni siano nei consultori? Assolutamente no. È chiaro che la donna ha un’opportunità in più degli uomini. Si dicepari opportunità, ma noi ne abbiamo una in più che vale moltissimo che è la maternità, ma deve arrivare quando uno è pronto ad affrontarla perché si dona la ...