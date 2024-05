Berni | Inter - inizia un grande percorso! Dato un peso maggiore

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 1 maggio 2024)vede un futuro roseo per l’, di cui è stato terzo portiere (senza mai esordire, ma con due espulsioni dalla panchina) dal 2014 al 2020. In collegamento con Radio Sportiva, evidenzia cosa lasci lo scudetto conquistato al derby. LO SCUDETTO PERFETTO – Tommasoera al Meazza domenica per-Torino e ha potuto vedere dal vivo l’atmosfera di festa: «Sinceramente è stato incredibile. Hanno creato un ambiente, un clima e un gruppo fantastico, raggiungendo un clima veramente incredibile. Sicuramente credo che sia netta la mano di Simone Inzaghi in questi anni all’, credo che sia l’inizio di unin una società importante. Sono contentissimo per lui, la società e tutti i tifosi che hanno raggiunto questo traguardo tanto voluto. Ho avuto la ...