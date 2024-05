La libertà

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Di Vincenzo Calafiore 1 Maggio 2024 Udine “ dove non c’è legge, non c’è“ Vincenzo Calafiore è il punto cruciale intorno al quale ora si raccoglie lo spirito della modernità. Gli antichi greci avevano già un concetto die si limitava alla condizione di non essere schiavi << Eleutheria >> è per Omero il concetto della liberta era: liberi dalla schiavitù e indipendenza dagli stranieri. Libero è il contrario di schiavo! A Roma era una condizione giuridica, che le leggi hanno reso molto precisa. Le leggi hanno determinato che cosa è, Libertas in confronto con Licentia. Licentia era ed è tutt’ora il grande pericolo. Da sempre i moderni questionano sul problema del umana, ma anche gli autori greci e latini, che sono tutt’ora la base della cultura non solo filosofica ma anche umanistica. Come non accennare le importanti ...