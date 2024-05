Bando da 450 nuove licenze In lizza più di 700 candidati per guidare un’auto bianca

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Chi sperava in un flop sarà rimasto deluso. La corsa degli aspiranti tassisti è scattata la mattina del 14 marzo, per concludersi alle 18 di ieri. Risultato: in un mese e mezzo, più di 700 persone hanno risposto allanciato dal Comune per 450. Ora scatterà il passaggio successivo: dopo la valutazione delle singole domande, da concludere entro 60 giorni, i, già iscritti nel ruolo alla Camera di Commercio, si sottoporranno al test a risposta multipla su Codice della strada, regolamento del bacino aeroportuale lombardo, lingua inglese e location cittadine più rinomate. Chi otterrà 21 punti su 30 sarà dichiarato idoneo e finirà in una graduatoria valida per tre anni: in caso di pari merito, la minore età anagrafica, il numero di figli a carico e un’eventuale esperienza precedente come ...