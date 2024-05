CdS – il piano sul mercato per sfidare l’Inter

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 1 maggio 2024) 2024-04-30 11:11:20 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia del Corriere: TORINO – Quando le vacche erano grasse e vincere lo scudetto non bastava più a soddisfare i palati finissimi dei tifosi, la Juventus s’è ritrovata davanti a un bivio esistenziale: accontentarsi di ciò che aveva, cioè il dominio assoluto in Italia, oppure tentare di salire quell’ultimo gradino a livello internazionale tramite una sorta di rilancio che si sarebbe trasformato in azzardo soltanto in casi estremi. Così è arrivato Cristiano Ronaldo, il colpo del secolo, e dopo di lui il caso estremo, cioè la pandemia, capace di rovinare piani e bilanci, rendendo la ricostruzione a partire dai giovani della NextGen un’esigenza ancor prima che una scelta. Juve, il monte ingaggi è super Oggi la rosa della Juventus costa 126 milioni di euro lordi ed è ancora la più cara in Italia ...