Ponte sul Poschiavino Un nuovo collegamento dopo la tangenziale

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Quando la Statale 38 diverrà di competenza della Provincia, e potrebbe accadere molto presto, ilsul fiumea Tirano sarà rifatto. Parola del presidente Davide Menegola (foto), che conosce alla perfezione il problema rappresentato dall’infrastruttura al confine con Villa di Tirano. Il rifacimento delè auspicato, da ormai due anni dal "Comitato per la messa in sicurezza del fiume", formato da un centinaio di famiglie del quartiere sud di Madonna di Tirano. In buona sostanza i residenti, che temono per la loro sicurezza, vorrebberoin sostituzione dell’attuale realizzato in passato con un pilastro centrale. La conformazione dell’infrastruttura ai tempi fu pensata per fermare il passaggio di terra e ramaglie in caso di piene. Ma i rischi ...