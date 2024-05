Concerto Primo Maggio a Roma - la scaletta dei cantanti e gli orari al Circo Massimo

Tutto pronto a Roma per il consueto Concerto del Primo maggio 2024, l’evento di musica dal vivo gratuito più grande d’Europa. Da ben 35 anni, il concerto, unisce il mondo del lavoro e quello della musica e dei giovani. Ecco di seguito la guida definitiva e cosa succederà quest’anno sul palco: dai ... Continua a leggere>>

Il Concertone del Primo maggio a Roma è un appuntamento imperdibile per gli appassionati di musica e cultura. Con una lineup eccezionale e una varietà di artisti, l’edizione 2024 promette di essere un evento straordinario. Per la prima volta nella sua storia il Concertone non sarà a piazza San ...

Continua a leggere>>