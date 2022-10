Totti sconvolge tutti | dove si fa vedere con Noemi Bocchi

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 17 ottobre 2022) La prima uscita in pubblico, senza più nascondersi: Francescoinsieme allo stadio Louis-II di Montecarlo, perla partita tra Monaco e Clermont. Dopo le foto e il video emersi con i due assieme nel giorno in cui il Pupone ha festeggiato il suo 46esimo compleanno, oggi l'ex capitano giallorosso ha mostrato ufficialmente ail volto della sua nuova compagna, dopo la separazione da Ilary Blasi. Il contesto è quello dello stadio del Principato, immortalato dalla tv francese Canal+ mentreassisteva a una partita di calcio con la sua. Non della sua Roma e ovviamente non in Italia, ma all'estero, nel Principato. Lo stupore di Canal+ Su Twitter, quelli di Canal+ hanno scritto: ”Francescoè presente al ...