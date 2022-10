SOTTOTITOLI Zelensky | Non lasceremo niente di ucraino al nemico

/ Instagram/ InstagramBisognerebbe chiedere a lui se vuole. A dire il vero non credo che un simile negoziato sia necessario, non essendovi una piattaforma né discussione in merito. Peraltro la questione del mio viaggio non ...(Agenzia Vista) Kiev, 14 ottobre 2022 "Il mondo vede cosa sta succedendo. Conosce il prezzo della farsa che la Russia ha inscenato nei territori occupati con il pretesto di falsi referendum. 143 Stati ...