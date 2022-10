Curiosità su Zaccagni | ecco cosa ama e cosa proprio non riesce a fare

Leggi su sportnews.eu

(Di martedì 11 ottobre 2022) Mattiaè sicuramente uno dei protagonisti dello splendido inizio di stagione della Lazio di Sarri, ma ci sono cose su di lui che in molti non sanno PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM La Lazio vola e lo fa anche grazie alle prestazioni di Mattia. L’esterno biancoceleste è stato assoluto protagonista anche Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.