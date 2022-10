Economia circolare | A2A triplica gli investimenti in Piemonte | Patuano “Il territorio è sensibile al dialogo”

(Di lunedì 10 ottobre 2022) (Adnkronos) – 111 milioni di euro di valore economico sul; 43 milioni investiti in infrastrutture e manutenzione impianti, (più cheti dal 2020); quasi 93 milioni di euro di ordinato ai fornitori locali; 126mila tonnellate di co2 evitate grazie alle tecnologie di produzione. Sono i risultati del bilancio territoriale deldel gruppo A2A, presentato a Biella e giunto alla quarta edizione. “Un occasione per incontrare gli stakeholders del– ha commentato il Presidente di A2A Marco– Sostenibilità significa dialogare, parlare con la comunità; è fondamentale per pianificare azioni concrete verso la transizione ecologica”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

EconomiaCircolare.com

Ponendo particolare attenzione all'efficienza energetica e alla sostenibilità , il campus ospiterà quattro strutture che contribuiranno a un'attraverso l'impiego di tecnologie ...... per la città di Venezia e per i suoi abitanti, coinvolgendo i cittadini sui temi della sostenibilità ambientale ed. Il focus del progetto è costruire come primo oggetto una ... Rapporto Circonomia: Primi in economia circolare, in ritardo sull'energia La Svizzera è il terzo paese al mondo per rifiuti elettronici, tendenza da fermare. Consumatori, ong ambientaliste e operatori economici scendono in campo ...Tale possibilità è ammessa dall’Agenzia delle Entrate, nella circolare 23\E nella quale viene previsto che: «in assenza di una espressa previsione normativa al riguardo, è possibile fruire del ...