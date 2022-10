Morte Franca Fendi | De Laurentiis | “Vicini a tutta la famiglia per la scomparsa della cara Franca”?

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Nella notte tra il quattro e il cinque ottobre è morta ad ottantasette anni nella sua casa a Roma a causa di un malore, terza di cinque sorellenota maison romana che prende il nome dalla. Il presidente del Napoli Aurelio De, unitamente alla moglie Jacqueline, ci ha tenuto a fare le condoglianze allaper il grave lutto. DeJacqueline (Photo credit should read FRANCK FIFE/AFP via Getty Images)Il patron azzurro, così come la moglie, sono molto legati alladal punto di vista personale, oltre che commerciale, come testimoniato da qualche collaborazione passata, che non coinvolgeva il Napoli, ma altre società nell’orbita di De ...