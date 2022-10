Tre Valli Varesine 2022, Elisa Longo Borghini: “Sto bene, mi sto prendendo la rivincita dopo Tour e Mondiali” (Di martedì 4 ottobre 2022) Elisa Longo Borghini ha bissato la vittoria di tre giorni fa al Giro dell’Emilia con un nuovo assolo vincente alla seconda edizione della Tre Valli Varesine al femminile. La 30enne di Ornavasso ha staccato tutte negli ultimi chilometri, arrivando al traguardo a braccia alzate. Le impressioni dell’azzurra sono state raccolte da un comunicato ufficiale della Trek-Segafredo: “Sicuramente è stata una bella vittoria, su un percorso che mi si adattava bene con un circuito finale duro e frenetico che è servito da trampolino di lancio per ottenere la vittoria in solitaria”. “Conoscevo bene la salita del Montello – ha continuato Longo Borghini – punto decisivo della gara, e sapevo di poter fare la differenza lì. Sapevo che c’erano delle ... Leggi su oasport (Di martedì 4 ottobre 2022)ha bissato la vittoria di tre giorni fa al Giro dell’Emilia con un nuovo assolo vincente alla seconda edizione della Treal femminile. La 30enne di Ornavasso ha staccato tutte negli ultimi chilometri, arrivando al traguardo a braccia alzate. Le impressioni dell’azzurra sono state raccolte da un comunicato ufficiale della Trek-Segafredo: “Sicuramente è stata una bella vittoria, su un percorso che mi si adattavacon un circuito finale duro e frenetico che è servito da trampolino di lancio per ottenere la vittoria in solitaria”. “Conoscevola salita del Montello – ha continuato– punto decisivo della gara, e sapevo di poter fare la differenza lì. Sapevo che c’erano delle ...

Agenzia_Ansa : Wurstel contaminati, allarme listeriosi in diverse regioni. Dal 2020 a oggi 3 morti e 66 casi identificati in Ital… - LaRuedaColombia : #TreValliVaresineW????????? #CiclismoFemenino????????? Tre Valli Varesine Women's Race 2022, Busto Arsizio/Varese (88.9… - zazoomblog : LIVE Tre Valli Varesine 2022 in DIRETTA: Hermans Bais Vacek e Vercher restano in fuga 1’05” sul gruppo - #Valli… - UbertoGandolfi : RT @vco24news: Elisa non si ferma, dopo il Giro dell'Emilia è l'ora del Tre Valli Woman - vco24news : Elisa non si ferma, dopo il Giro dell'Emilia è l'ora del Tre Valli Woman -