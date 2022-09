Ucraina, Mark Hamill: “La Russia come l’impero del male”. L’ex Luke Skywalker di “Guerre Stellari” scende in campo al fianco di Zelensky (Di venerdì 30 settembre 2022) Mark Hamill, interprete dello storico capitano Luke Skywalker di “Guerre Stellari”, è sceso in campo per sostenere “l’esercito dei droni” dell’Ucraina, paragonando la Russia all’iconico “impero del male” dell’universo fantascientifico della saga di Guerre Stellari. L’occasione è arrivata con la sua nomina ad “ambasciatore” della piattaforma di raccolta fondi Ucraina “United24” per la promozione del programma Army of Drones: “In questa lotta lunga e impari, l’Ucraina ha bisogno di un sostegno continuo – ha spiegato l’attore -. Ecco perché sono stato onorato che il presidente Zelensky mi abbia chiesto di diventare un ambasciatore ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 settembre 2022), interprete dello storico capitanodi “”, è sceso inper sostenere “l’esercito dei droni” dell’, paragonando laall’iconico “impero del” dell’universo fantascientifico della saga di. L’occasione è arrivata con la sua nomina ad “ambasciatore” della piattaforma di raccolta fondi“United24” per la promozione del programma Army of Drones: “In questa lotta lunga e impari, l’ha bisogno di un sostegno continuo – ha spiegato l’attore -. Ecco perché sono stato onorato che il presidentemi abbia chiesto di diventare un ambasciatore ...

