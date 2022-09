"Ecco come mi sento": Meloni vince e Fornero piange, tutto da godere (Di giovedì 29 settembre 2022) Non ha difficoltà ad ammetterlo: domenica notte, quando la tendenza a favore del centrodestra era ormai delineata, ha avuto un momento di sconforto. Un sentimento, confessa Elsa Fornero dalle colonne della Stampa, quotidiano di cui è editorialista, naturalmente permane tuttora. Invece di gioire per l'affermazione di una donna, infatti, in lei da tre giorni «prevalgono lo sconforto e la rassegnazione». Lo stato di prostrazione è causato, scrive l'ex ministro del Lavoro del governo di Mario Monti - l'autore della contestata riforma delle pensioni -, dalla presenza della Fiamma nel simbolo di Fratelli d'Italia, partito che già nel nome mostra la sua impronta «maschilista». Il punto è che la Fiamma «ci riporta direttamente a un periodo drammaticamente negativo perla storia italiana» (ma quale? Il Movimento sociale italiano è stato all'opposizione ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 settembre 2022) Non ha difficoltà ad ammetterlo: domenica notte, quando la tendenza a favore del centrodestra era ormai delineata, ha avuto un momento di sconforto. Un sentimento, confessa Elsadalle colonne della Stampa, quotidiano di cui è editorialista, naturalmente permanera. Invece di gioire per l'affermazione di una donna, infatti, in lei da tre giorni «prevalgono lo sconforto e la rassegnazione». Lo stato di prostrazione è causato, scrive l'ex ministro del Lavoro del governo di Mario Monti - l'autore della contestata riforma delle pensioni -, dalla presenza della Fiamma nel simbolo di Fratelli d'Italia, partito che già nel nome mostra la sua impronta «maschilista». Il punto è che la Fiamma «ci riporta direttamente a un periodo drammaticamente negativo perla storia italiana» (ma quale? Il Movimento sociale italiano è stato all'opposizione ...

sole24ore : ?? Da Napoli a Palermo, ecco come il #redditodicittadinanza spinge i voti al #M5S. Nel Meridione dove c’è il maggior… - robertosaviano : Ecco, iniziamo a vedere come sarà la gestione del dissenso sotto regime fratellista. #Meloni va a #Palermo e pacifi… - rulajebreal : Per coloro che negavano gli stupri dei russi ai danni dei bambini in Ucraina…Ecco le conclusioni dell’ONU: la Russi… - betterlisten21 : RT @ilpresidenteh: Ecco la vostra Giorgia #Meloni, in versione contraria alle sanzioni alla #Russia e favorevole all'interesse nazionale it… - Soy_Luchick : RT @PaolaCorb: È già il pallido autunno Come varia il colore delle stagioni, così gli umori e i pensieri degli uomini. Tutto nel mondo è… -

Così il governo Meloni cambierà reddito di cittadinanza e Superbonus Ecco quindi che una prima modifica potrebbe riguardare l'esclusione di una fascia di immobili . Un'... Che, come per il rigassificatore di Piombino , sul territorio tendono a pensarla diversamente ... Nord Stream, chi l'ha devastato Ecco le sue condizioni: 'Datemi tutto quello che mi sono preso, e smettete di difendervi'. Come mai Zelensky non si precipita ad accettare giannipardo1@gmail.com News correlate La verità sugli aiuti ... Bluerating.com Cuneo come Monaco di Baviera, ecco l'Oktoberfest Cuneo come Monaco di Baviera, ecco l'Oktoberfest: la nuova area a San Rocco Castagnaretta Francesco Doglio Cuneo come Monaco di Baviera. Ritorna dopo due anni di stop per la pandemia, nell’area del pa ... Giuseppe Iannaccone: “Ecco come promuovo l’arte dei giovani” Lo Studio Iannaccone riprende il programma “In pratica”, il palinsesto di mostre con cui il collezionista Giuseppe Iannaccone promuove l’arte dei giovani artisti. In che modo lo fa Approfondiamo l’ar ... quindi che una prima modifica potrebbe riguardare l'esclusione di una fascia di immobili . Un'... Che,per il rigassificatore di Piombino , sul territorio tendono a pensarla diversamente ...le sue condizioni: 'Datemi tutto quello che mi sono preso, e smettete di difendervi'.mai Zelensky non si precipita ad accettare giannipardo1@gmail.com News correlate La verità sugli aiuti ... Argento redivivo, ecco come approfittarne Cuneo come Monaco di Baviera, ecco l'Oktoberfest: la nuova area a San Rocco Castagnaretta Francesco Doglio Cuneo come Monaco di Baviera. Ritorna dopo due anni di stop per la pandemia, nell’area del pa ...Lo Studio Iannaccone riprende il programma “In pratica”, il palinsesto di mostre con cui il collezionista Giuseppe Iannaccone promuove l’arte dei giovani artisti. In che modo lo fa Approfondiamo l’ar ...