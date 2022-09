Liliana Segre sarà la Presidente del Senato nei primi giorni del nuovo Parlamento (Di martedì 27 settembre 2022) Giovedì 13 ottobre il nuovo Parlamento – quello che sarà composto in base ai risultati delle elezioni Politiche (e con un numero di rappresentanti ridotti, come previsto dalla legge) – si riunirà per la prima volta. La nuova maggioranza e la nuova opposizione siederanno sugli scranni di Montecitorio e Palazzo Madama per iniziare i lavori di questa nuova legislatura. E a presiedere il tutto, al Senato, sarà Liliana Segre. Come previsto dal regolamento, infatti, in attesa delle nomine ufficiali (e già circolano i primi nomi), le funzioni saranno ricoperte dal Senatore più anziano presente in aula. Liliana Segre presiederà la prima seduta al Senato del nuovo ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 27 settembre 2022) Giovedì 13 ottobre il– quello checomposto in base ai risultati delle elezioni Politiche (e con un numero di rappresentanti ridotti, come previsto dalla legge) – si riunirà per la prima volta. La nuova maggioranza e la nuova opposizione siederanno sugli scranni di Montecitorio e Palazzo Madama per iniziare i lavori di questa nuova legislatura. E a presiedere il tutto, al. Come previsto dal regolamento, infatti, in attesa delle nomine ufficiali (e già circolano inomi), le funzioni saranno ricoperte dalre più anziano presente in aula.presiederà la prima seduta aldel...

repubblica : Liliana Segre presidente del Senato in attesa del nuovo Parlamento. Rosato alla Camera - LaStampa : Elezioni, partito il countdown per il nuovo Parlamento: a Palazzo Madama dirigerà i lavori Liliana Segre - MetaErmal : ???? grazie Liliana Segre - anna30048679 : RT @ImolaOggi: Liliana Segre presidente del Senato in attesa del nuovo Parlamento - Oli_oleaster : RT @MicheleMagno4: Sarà Liliana Segre a dirigere, il 13 ottobre, la prima seduta del Senato a maggioranza di destra. Proprio lei simbolo… -