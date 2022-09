Chi sono i trenta senatori e deputati del Terzo Polo (Di martedì 27 settembre 2022) I risultati elettorali sono ormai stati diffusi. Dopo la giornata frenetica del 26 settembre, quando ancora si conteggiavano le schede e si assisteva in una sorta di catatonica rassegnazione alla vittoria di Giorgia Meloni con il 44% di preferenze per la sua coalizione, oggi si avverte già un clima più disteso, fattivo. Cominciano a circolare le prime liste di parlamentari neoeletti, fresche di stampa, e dunque anche foriere di volti nuovi. Comprese quelle del Terzo Polo. Sul risultato di Azione-Italia Viva, le reazioni hanno oscillato tra la soddisfazione sommessa per una percentuale che comunque consente di creare un’opposizione compatta e la delusione dissimulata delle aspettative, che puntavano a qualche punto in più – soprattutto considerato che i centri cittadini dei grandi capoluoghi italiani hanno registrato un’adesione al ... Leggi su linkiesta (Di martedì 27 settembre 2022) I risultati elettoraliormai stati diffusi. Dopo la giornata frenetica del 26 settembre, quando ancora si conteggiavano le schede e si assisteva in una sorta di catatonica rassegnazione alla vittoria di Giorgia Meloni con il 44% di preferenze per la sua coalizione, oggi si avverte già un clima più disteso, fattivo. Cominciano a circolare le prime liste di parlamentari neoeletti, fresche di stampa, e dunque anche foriere di volti nuovi. Comprese quelle del. Sul risultato di Azione-Italia Viva, le reazioni hanno oscillato tra la soddisfazione sommessa per una percentuale che comunque consente di creare un’opposizione compatta e la delusione dissimulata delle aspettative, che puntavano a qualche punto in più – soprattutto considerato che i centri cittadini dei grandi capoluoghi italiani hanno registrato un’adesione al ...

robertosaviano : Leggo #Saviano in tendenza perché gli elettori di Meloni mi “invitano” a lasciare il Paese. Questi sono avvertiment… - borghi_claudio : Sono stato eletto Senatore della Repubblica per la Toscana. Dedico questa elezione ai militanti della Lega Toscana… - amnestyitalia : #Iran La protesta iniziata in Iran dopo la morte di #MahsaAmini prosegue e sono tante le persone, soprattutto giova… - cryptoEsseElle : RT @noianononhodet1: Per chi non lo sapesse Yoda è Filippo Sensi ex portavoce di Renzi. Altro che i bot russi, per un renziano vero ci sono… - sonosfigataa : RT @tittihz: “chi sono io per giudicare” sempre io: #Amici22 -