La Nazionale in Ungheria senza Ciro Immobile (Di lunedì 26 settembre 2022) La Nazionale questa sera alla `Puskas Arena`di Budapest(ore 20.45 - diretta su Rai 1) affronterà l`Ungheria nell`ultimo incontro del girone di Nations League. Ciro Immobile si è sottoposto ieri mattina a Milano ad accertamenti clinici e strumentali, che ne hanno confermato l`indisponibilità per la gara con l`Ungheria.L`attaccante azzurro ha comunque raggiunto con la squadra l`aeroporto di Malpensa, dove sul volo in arrivo da Roma il gruppo si è riunito al Ct Mancini, che sabato sera era rientrato nella Capitale per poter votare per le Politiche. Il Ct, pur apprezzando la disponibilità del calciatore, constatato quanto emerso dagli accertamenti strumentali, ha scelto di lasciar tornare Immobile al club di appartenenza per proseguire le cure del caso. Gli accertamenti eseguiti sono ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 26 settembre 2022) Laquesta sera alla `Puskas Arena`di Budapest(ore 20.45 - diretta su Rai 1) affronterà l`nell`ultimo incontro del girone di Nations League.si è sottoposto ieri mattina a Milano ad accertamenti clinici e strumentali, che ne hanno confermato l`indisponibilità per la gara con l`.L`attaccante azzurro ha comunque raggiunto con la squadra l`aeroporto di Malpensa, dove sul volo in arrivo da Roma il gruppo si è riunito al Ct Mancini, che sabato sera era rientrato nella Capitale per poter votare per le Politiche. Il Ct, pur apprezzando la disponibilità del calciatore, constatato quanto emerso dagli accertamenti strumentali, ha scelto di lasciar tornareal club di appartenenza per proseguire le cure del caso. Gli accertamenti eseguiti sono ...

Azzurri : ?? Gli #Azzurri sono atterrati a Budapest. Domani la sfida di Nations League contro l’#Ungheria ???? @ITAAirways… - Azzurri : ?? Allenamento a #SanSiro per gli #Azzurri in vista della sfida contro l’#Ungheria per l’ultima gara di… - SkySport : ULTIM'ORA #NAZIONALE Ciro #Immobile non parte per la trasferta in #Ungheria: l'attaccante aveva già saltato la sfi… - DuGianicolo : RT @JamesLucasIT: Per tutti coloro che stanno mettendo in dubbio la veridicità della foto: il processo è completamente naturale, si chiama… - Christi89971146 : RT @ThrilIalnManila: La nazionale italiana martedì prossimo contro l’Ungheria #exitpoll #ElezioniPolitiche2022 -