Bonus 200 euro, fino al 30 novembre per autonomi e liberi professionisti (Di lunedì 26 settembre 2022) Roma, 26 set. (Labitalia) - Da oggi, e fino al 30 novembre, è attiva online sul sito Inps la procedura per richiedere l'indennità una tantum prevista dal decreto-legge n. 50/2022. Possono presentare domanda i lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali Inps in possesso dei requisiti indicati nella circ. 103/2022. Lo comunica l'Inps precisando che possono presentare istanza i lavoratori: iscritti alla gestione speciale Inps degli artigiani; iscritti alla gestione speciale Inps degli esercenti attività commerciali; iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti, per i coloni e mezzadri, compresi gli imprenditori agricoli professionali; i pescatori autonomi di cui alla legge n. 250/1958 iscritti all'Inps; i liberi professionisti ... Leggi su iltempo (Di lunedì 26 settembre 2022) Roma, 26 set. (Labitalia) - Da oggi, eal 30, è attiva online sul sito Inps la procedura per richiedere l'indennità una tantum prevista dal decreto-legge n. 50/2022. Possono presentare domanda i lavoratoriiscritti alle gestioni previdenziali Inps in possesso dei requisiti indicati nella circ. 103/2022. Lo comunica l'Inps precisando che possono presentare istanza i lavoratori: iscritti alla gestione speciale Inps degli artigiani; iscritti alla gestione speciale Inps degli esercenti attività commerciali; iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti, per i coloni e mezzadri, compresi gli imprenditori agricoli professionali; i pescatoridi cui alla legge n. 250/1958 iscritti all'Inps; i...

LiveSicilia : Bonus 200 euro, ecco chi potrà richiederlo ed entro quando - AntonioRandazz5 : RT @blogsicilia: #notizie #sicilia Bonus 200 euro, via al click day, come richiederlo, a chi spetta, i requisiti - - qui_finanza : Bonus 200 euro o 350 euro ai giornalisti: chi ne ha diritto, i requisiti - giuliog : Bonus 200 euro per professionisti e autonomi: domande al via oggi | - blogsicilia : #notizie #sicilia Bonus 200 euro, via al click day, come richiederlo, a chi spetta, i requisiti -… -