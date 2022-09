Ambra Angiolini | un periodo tremendo | È successo anche questo

Leggi su ck12

(Di domenica 25 settembre 2022) Dopo la batosta dell’affitto di casa, perè arrivata un’altra sentenza pesantissima. Le parole non lasciano dubbi(Youtube)Attrice dal piglio drammatico e profondo,è uno dei volti più amati del cinema italiano. La sua carriera è iniziata nel mondo della televisione e della musica e il suo brano “T’appartengo” è ancora oggi ricordata da molti come il segno distintivo degli anni Novanta. Negli ultimi giorni,è finita al centro di un’ampia polemica in merito al pagamento dell’affitto della casa in cui si trova. Oltre a questa bufera, che l’ha posta sotto a una cattiva luce, per l’attrice è arrivata tutta un’altra serie di feroci polemiche:...