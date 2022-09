Fabio Cannavaro verso la panchina del Benevento (Di mercoledì 21 settembre 2022) Fabio Cannavaro si appresta a diventare il nuovo allenatore del Benevento. La sua disponibilità ha fatto cadere l`opzione D`Aversa che il Benevento si era riservato come prima alternativa. Il campione del mondo 2006 ha incontrato il presidente Vigorito ed il ds Foggia per definire gli ultimi dettagli del contratto che lo legherà al Benevento per il prossimo biennio. L`incontro con Vigorito di sabato e il rapporto di fraterna amicizia con Pasquale Foggia e soprattutto il desiderio di ricominciare ad allenare dopo l'esperienza cinese lo hanno convinto a sposare il progetto del club giallorosso.Cannavaro dirigerà oggi il suo primo allenamento e esordirà in panchina il prossimo 2 ottobre al "Ciro Vigorito" contro l`Ascoli, di un altro ex, quel Christian Bucchi che a ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 21 settembre 2022)si appresta a diventare il nuovo allenatore del. La sua disponibilità ha fatto cadere l`opzione D`Aversa che ilsi era riservato come prima alternativa. Il campione del mondo 2006 ha incontrato il presidente Vigorito ed il ds Foggia per definire gli ultimi dettagli del contratto che lo legherà alper il prossimo biennio. L`incontro con Vigorito di sabato e il rapporto di fraterna amicizia con Pasquale Foggia e soprattutto il desiderio di ricominciare ad allenare dopo l'esperienza cinese lo hanno convinto a sposare il progetto del club giallorosso.dirigerà oggi il suo primo allenamento e esordirà inil prossimo 2 ottobre al "Ciro Vigorito" contro l`Ascoli, di un altro ex, quel Christian Bucchi che a ...

