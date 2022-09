Tragedia Beautiful | la notizia di queste ore è atroce | “È stato brutale” | Tristezza infinita

(Di martedì 20 settembre 2022) Don Diamont è l’attore che interpreta Bill Spencer nella celebre serie: in passato ha dovuto affrontare due terribili esperienze. A distanza di oltre tre decenni dal suo approdo sulla televisione italiana,continua ad essere una delle soap opera più seguite e amate dai telespettatori. Molto del merito di questo successo va ricercato anche nella bravura di attori e attrici che interpretano i vari personaggi della serie: oltre a figure storiche come Katherine Kerry Lang (Brooke Logan) e John McCook (Eric Forrester) sono tanti i profili che si sono aggiunti nel corso degli anni. Tra questi c’è sicuramente Bill Spencer, che è apparso per la prima volta nella celebre soap nel 1994. Il personaggio è interpretato da Don Diamont, che sembra avere delle caratteristiche simili a quelle dell’uomo di cui veste i ...

Equos

e Una vita/ Anticipazioni 15 settembre: Carter con Quinn, Rodrigo torturato Intanto, ... La donna è viva per miracolo e ha sfiorato lacausata dalla furia incontrollabile di Valsano. ...La donna è viva per miracolo e ha sfiorato lacausata dalla furia incontrollabile di ...la volta giusta Stavolta la donna accetterà la sua proposta o si ritirerà Don Diamont di... Tragedia in Inghilterra: Cade da cavallo e muore Jack de Bromhead, il figlio del grande Henry. Aveva 13 anni – Equos Cambiamento shock a Beautiful: non era mai accaduto in 35 anni; le anticipazioni delle prossime puntate dell'amatissima soap opera.Anticipazioni Beautiful, Una Vita: una piccola tragedia sfiorata ad Acacias e un grande riconoscimento per Brooke Forrester ...