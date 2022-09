Lo Xinjiang flagellato anche dal Covid. Le ultime misure di Pechino

Leggi su formiche

(Di lunedì 12 settembre 2022) La Cina resta in ginocchio per il-19. Almeno 30 regioni hanno ricevuto l’ordine dal governo didi restare in lockdown totale o parziale. Una delle città più colpite da questo nuovo confinamento è Yining, nella provincia di, nota per gli abusi contro le minoranze etniche confermate recentemente dal report delle Nazioni Unite. A Yining è stato ampiamente diffuso un documento condiviso online con oltre 300 richieste urgenti. I residenti si lamentano di non avere più cibo, medicine né articoli essenziali come ad esempio gli assorbenti femminili. “Sono passati 15 giorni, siamo senza farina, riso, uova. Da giorni abbiamo finito il latte per i bambini”, ha detto un residente della zona occidentale delloripreso dalla Bbc. “Ho finito i soldi per comprare provviste – ha aggiunto un altro -. Mia ...