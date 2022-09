Coronavirus, 34 morti e 12.317 casi. Risalgono i ricoveri in terapia intensiva, tasso di positività all’11,3% (Di domenica 11 settembre 2022) Il bollettino dell’11 settembre 2022 Sono 12.317 i nuovi contagi da Coronavirus segnalati nelle ultime 24 ore dal bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute. I nuovi contagi portano a 471.849 il numero degli attualmente positivi in Italia. Con l’incremento arrivano a 22.048.032 i casi totali dall’inizio della pandemia. Per quanto riguarda i decessi, questi si attestano a 34 (ieri erano stati 18). La situazione negli ospedali A oggi, sono 180 le persone ricoverate in terapia intensiva negli ospedali d’Italia. Di queste, 20 hanno fatto il loro ingresso nelle ultime 24 ore. Arrivano invece a 3.923 i postivi nei reparti ordinari. In isolamento domiciliare si trovano invece 467.746 persone, mentre il totale dei dimessi e dei guariti raggiunge 21.399.974. Tamponi e tasso di ... Leggi su open.online (Di domenica 11 settembre 2022) Il bollettino dell’11 settembre 2022 Sono 12.317 i nuovi contagi dasegnalati nelle ultime 24 ore dal bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute. I nuovi contagi portano a 471.849 il numero degli attualmente positivi in Italia. Con l’incremento arrivano a 22.048.032 itotali dall’inizio della pandemia. Per quanto riguarda i decessi, questi si attestano a 34 (ieri erano stati 18). La situazione negli ospedali A oggi, sono 180 le persone ricoverate innegli ospedali d’Italia. Di queste, 20 hanno fatto il loro ingresso nelle ultime 24 ore. Arrivano invece a 3.923 i postivi nei reparti ordinari. In isolamento domiciliare si trovano invece 467.746 persone, mentre il totale dei dimessi e dei guariti raggiunge 21.399.974. Tamponi edi ...

corona_tweet : RT @askanews_ita: In 24 ore 12.317 positivi e 34 morti per #COVID-19 #pandemia #coronavirus - corona_tweet : RT @pleccese: Covid oggi Italia, 12.317 contagi e 34 morti: bollettino 11 settembre ??Leggi di più su - askanews_ita : In 24 ore 12.317 positivi e 34 morti per #COVID-19 #pandemia #coronavirus - pleccese : Covid oggi Italia, 12.317 contagi e 34 morti: bollettino 11 settembre ??Leggi di più su - CasaItaliaRadio : Covid oggi Italia, 12.317 contagi e 34 morti: bollettino 11 settembre ??Leggi di più su -