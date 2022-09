Mozambico, suora italiana uccisa in un attentato. Il racconto dei sopravvissuti (Di mercoledì 7 settembre 2022) Mozambico, suora italiana uccisa in un attentato. Due persone sono salve. Ecco il racconto dei sopravvissuti La comunità di missionari comboniani nella città di Chipene, nel nord del Mozambico, è stata colpita da un attentato, in cui ha perso la vita una suora italiana. La vittima era Suor Maria De Coppi. L’Ansa aggiunge dettagli sulla vita di Suor Maria: “comboniana della diocesi di Vittorio Veneto (Treviso), 83 anni, era da 59 anni in Mozambico, che aveva raggiunto per la prima volta nel 1963, ed aveva acquisito la cittadinanza mozambicana. Aveva prestato il suo servizio in varie missioni della provincia di Nampula”. A dare la notizia dell’attentato sono state le ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 7 settembre 2022)in un. Due persone sono salve. Ecco ildeiLa comunità di missionari comboniani nella città di Chipene, nel nord del, è stata colpita da un, in cui ha perso la vita una. La vittima era Suor Maria De Coppi. L’Ansa aggiunge dettagli sulla vita di Suor Maria: “comboniana della diocesi di Vittorio Veneto (Treviso), 83 anni, era da 59 anni in, che aveva raggiunto per la prima volta nel 1963, ed aveva acquisito la cittadinanza mozambicana. Aveva prestato il suo servizio in varie missioni della provincia di Nampula”. A dare la notizia dell’sono state le ...

