MatteoBilli72 : RT @ilpost: Il fondo statunitense RedBird ha completato l’acquisto del Milan - gemin_steven98 : RT @ilpost: Il fondo statunitense RedBird ha completato l’acquisto del Milan - ilpost : Il fondo statunitense RedBird ha completato l’acquisto del Milan - YBah96 : RT @arrigons7: BREAKING NEWS: Gli Yankees investono nel Milan, a dare l'annuncio è Mr. Andrew Greengrocer Boasson, intermediario tra la fra… - er_toscano : RT @arrigons7: BREAKING NEWS: Gli Yankees investono nel Milan, a dare l'annuncio è Mr. Andrew Greengrocer Boasson, intermediario tra la fra… -

Il ministero dell'Economia annuncia la sua scelta: gli americani hanno superato Msc Group e Lufthansa. Lo Stato firmerà "impegni vincolanti" solo in presenza "di contenuti pienamente soddisfacenti per ...ROMA - Certares - ilche tratterà in esclusiva l'acquisto di Ita Airways con il ministero dell'Economia - promette forti investimenti in Ita, insieme ai suoi alleati Air France e Delta: la ...L'Italia avvierà trattative esclusive per la vendita di Ita con la cordata guidata da Certares insieme a Delta Air Lines e Air France-KLM ...Grazie al passaporto comunitario, il manager potrà prendere una quota predominante nel capitale della compagnia aerea. Dal fondo Usa grandi concessioni ...