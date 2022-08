Elezioni, Chiara Ferragni preoccupata per i diritti delle donne e c'è chi le chiede di entrare in politica (Di martedì 30 agosto 2022) Ha fatto non poco scalpore la presa di posizione di Chiara Ferragni di pochi giorni fa. L'influencer, che mentre si trovava in vacanza a Ibiza, ha voluto parlare del "modello Marche" dove abortire sembra molto complesso. E di nuovo... Leggi su europa.today (Di martedì 30 agosto 2022) Ha fatto non poco scalpore la presa di posizione didi pochi giorni fa. L'influencer, che mentre si trovava in vacanza a Ibiza, ha voluto parlare del "modello Marche" dove abortire sembra molto complesso. E di nuovo...

BuscandoMaria : RT @Blowjoint: I florovivaisti italiani presentano un documento in dieci punti per ripresa del settore. Uno di questi si concentra sulla Ca… - AngeloSangio : RT @Blowjoint: I florovivaisti italiani presentano un documento in dieci punti per ripresa del settore. Uno di questi si concentra sulla Ca… - Mafalda86908794 : RT @Blowjoint: I florovivaisti italiani presentano un documento in dieci punti per ripresa del settore. Uno di questi si concentra sulla Ca… - Manu98609866 : RT @Blowjoint: I florovivaisti italiani presentano un documento in dieci punti per ripresa del settore. Uno di questi si concentra sulla Ca… - jancanappo : RT @Blowjoint: I florovivaisti italiani presentano un documento in dieci punti per ripresa del settore. Uno di questi si concentra sulla Ca… -