LIVE Vuelta a España 2022, tappa di oggi in DIRETTA: 40 km al traguardo, il gruppo rimane a 4? dai fuggitivi (Di sabato 27 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE Vuelta A España 16.31 35 km al traguardo di Collau Fancuaya. 16.30 Scollina anche il gruppo. Pozzovivo è riuscito a rimanere attaccato. 16.27 Ora breve tratto di discesa a cui seguirà un piccolo strappo e poi ancora discesa prima dello sprint di Grau. 16.26 Nessun problema per Jay Vine per passare in testa anche a questo GPM. Secondo posto sempre per Thibaut Pinot. I due prendono rispettivamente 3 e 2 punti. 16.24 Tra i battistrada continua il grande lavoro di Bruno Armirail, uno dei tre Groupama-FDJ presenti in fuga. Questa la composizione completa: Alexey Lutsenko (Astana-Qazaqstan), Mikel Landa (Bahrain Victorious), Rein Taaramae (Intermarché-Wanty-Gobert), Lucas Hamilton (BikeExchange-Jayco), Mads ... Leggi su oasport (Di sabato 27 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALE16.31 35 km aldi Collau Fancuaya. 16.30 Scollina anche il. Pozzovivo è riuscito are attaccato. 16.27 Ora breve tratto di discesa a cui seguirà un piccolo strappo e poi ancora discesa prima dello sprint di Grau. 16.26 Nessun problema per Jay Vine per passare in testa anche a questo GPM. Secondo posto sempre per Thibaut Pinot. I due prendono rispettivamente 3 e 2 punti. 16.24 Tra i battistrada continua il grande lavoro di Bruno Armirail, uno dei tre Groupama-FDJ presenti in fuga. Questa la composizione completa: Alexey Lutsenko (Astana-Qazaqstan), Mikel Landa (Bahrain Victorious), Rein Taaramae (Intermarché-Wanty-Gobert), Lucas Hamilton (BikeExchange-Jayco), Mads ...

