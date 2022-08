Kate Middleton con i figli sul volo di linea: rinuncia al jet privato per la gioia dei passeggeri (Di martedì 23 agosto 2022) C’è chi la chiama la duchessa “democratica” e non hanno tutti i torti. Kate Middleton dimostra ogni giorno di più la sua umanità, il suo essere, prima di tutto, una cittadina, una mamma, e poi anche un membro importantissimo della famiglia Reale. Soprattutto uno dei più amati, seconda solo alla Regina stessa. Ora la Duchessa di Cambridge torna a stupire: con i figli Charlotte, 7 anni, e Louis, 4, è volata da Londra in Scozia a bordo di un aereo di linea, per di più in economy. Come una qualsiasi donna con i propri bambini e la tata ha scelto un mezzo di trasporto popolare. La notizia si è subito diffusa grazie a un passeggero che ha riconosciuto i reali e ha filmato il tutto, postando poi su TikTok il video, diventato virale. @turbom1k3y Kate#royal#family#scotland ? original sound – turbom1k3y Una ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 23 agosto 2022) C’è chi la chiama la duchessa “democratica” e non hanno tutti i torti.dimostra ogni giorno di più la sua umanità, il suo essere, prima di tutto, una cittadina, una mamma, e poi anche un membro importantissimo della famiglia Reale. Soprattutto uno dei più amati, seconda solo alla Regina stessa. Ora la Duchessa di Cambridge torna a stupire: con iCharlotte, 7 anni, e Louis, 4, è volata da Londra in Scozia a bordo di un aereo di, per di più in economy. Come una qualsiasi donna con i propri bambini e la tata ha scelto un mezzo di trasporto popolare. La notizia si è subito diffusa grazie a un passeggero che ha riconosciuto i reali e ha filmato il tutto, postando poi su TikTok il video, diventato virale. @turbom1k3y#royal#family#scotland ? original sound – turbom1k3y Una ...

Luce_news : Kate Middleton con i figli sul volo di linea: rinuncia al jet privato per la gioia dei passeggeri - zazoomblog : Kate Middleton occupa il primo posto in una speciale classifica: ecco quale - #Middleton #occupa #primo #posto - ariafritta : @s0uImatt anche lo stesso della regina e di kate middleton ahahah ma io in realtà sono ignorante in materia, l'ho f… - SkyTG24 : Kate Middleton su un volo di linea con i figli: il video su Tik Tok - zazoomblog : Kate Middleton alla fine è successo davvero: ecco l’annuncio più atteso - #Middleton #successo #davvero: -