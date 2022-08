Anche le tue unghie hanno questa strana sfumatura? E’ un campanello da non sottovalutare (Di lunedì 22 agosto 2022) Il colorito delle unghie, se hanno una strana sfumatura, potrebbe essere un campanello d’allarme a non sottovalutare. Vediamo a cosa si riferisce. Pensiamo alle unghie quasi esclusivamente da una punto di vista estetico, ma potremmo sbagliarci. Dietro il loro colore, ci sono informazioni sul nostro stato di salute. Quando parliamo di segnali del corpo sullo L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di lunedì 22 agosto 2022) Il colorito delle, seuna, potrebbe essere und’allarme a non. Vediamo a cosa si riferisce. Pensiamo allequasi esclusivamente da una punto di vista estetico, ma potremmo sbagliarci. Dietro il loro colore, ci sono informazioni sul nostro stato di salute. Quando parliamo di segnali del corpo sullo L'articolo proviene da CheSuccede.it.

vincenzocagg : @Rainbow_Luce Brava....da notare anche che hai messo un po' del tuo bel viso...che non è comune nelle tue foto ?? - fralwt : @aswltz anche io ho le tue - chae4gay : @iHeart4Gojo CI DEVI STA in più ho anche le tue notifiche e mi appari ovunque insomma fai parte del mio telefono - JMCLuigi : @JFCmarco Eri silenziato per non trovarmi le tue puttanate ogni giorno. Eh sì forse ricordi male che eri tra quelli… - cammisafra : Va a prendere le tue cose... I sogni richiedono fatica. Anche se avesse dovuto significare partenza, solitudine, tr… -