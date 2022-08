Gas, Gazprom: stop a unica turbina di Nord Stream il 31 agosto (Di venerdì 19 agosto 2022) (Adnkronos) – stop all’unica turbina di Nord Stream il 31 agosto per tre giorni “per riparazioni”. Lo rende noto Gazprom secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa russa ‘Tass’ sottolineando che “le forniture di gas tramite Nord Stream saranno interrotte per il periodo di riparazione della turbina”. Il transito del gas attraverso Nord Stream sarà ripristinato al livello di 33 milioni di metri cubi al giorno dopo il completamento delle riparazioni il 2 settembre, spiega ancora Gazprom. “Il 31 agosto l’unico gruppo di pompaggio del gas funzionante Trent 60 sarà fermato per tre giorni per manutenzione e manutenzione preventiva. Una serie di lavori ... Leggi su italiasera (Di venerdì 19 agosto 2022) (Adnkronos) –all’diil 31per tre giorni “per riparazioni”. Lo rende notosecondo quanto riferisce l’agenzia di stampa russa ‘Tass’ sottolineando che “le forniture di gas tramitesaranno interrotte per il periodo di riparazione della”. Il transito del gas attraversosarà ripristinato al livello di 33 milioni di metri cubi al giorno dopo il completamento delle riparazioni il 2 settembre, spiega ancora. “Il 31l’unico gruppo di pompaggio del gas funzionante Trent 60 sarà fermato per tre giorni per manutenzione e manutenzione preventiva. Una serie di lavori ...

