LIVE Europei 2022 | liveblog in DIRETTA | Dallavalle secondo | Fantini terza Bruni spalle al muro

(Di mercoledì 17 agosto 2022) SEGUI TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DELBLOG SU OA SPORT CON UN CLICK MEDAGLIERE GENERALENUOTO MEDAGLIERENUOTO IN CORSIA MEDAGLIERE EUROPEAN CHAMPIONSHIPS MEDAGLIERE GENERALE(ROMA + MONACO) CALENDARIO EUROPEAN CHAMPIONSHIPS DI OGGI E ITALIANI IN GARA CALENDARIONUOTO DI OGGI E ITALIANI IN GARA CALENDARIOATLETICA DI OGGI E ITALIANI IN GARA Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla nostradi tutti glidi oggi. NUOTO – Fra 15? il via dell’ultima sessione di batterie NUOTO – Nella staffetta 4×100 maschile l’Italia è super favorita: può contare sui più forti a dorso e rana, su un finalista a farfalla e sul bronzo europeo a stile libero. Fare meglio ...

RaiNews : L'Italia del nuoto ha stravinto gli Europei di #Roma2022: prima nel medagliere con 13 ori, 13 argenti e 9 bronzi Un… - zazoomblog : LIVE Atletica Europei 2022 in DIRETTA: Bruni vola a 4.40 nell’asta femminile! - #Atletica #Europei #DIRETTA:… - DANI56 : RT @RaiNews: Thomas Ceccon medaglia d'oro nei 100 dorso: è la prima volta di un italiano in campionato europeo. Leonardo Deplano argento ne… - DANI56 : RT @RaiNews: L'Italia del nuoto ha stravinto gli Europei di #Roma2022: prima nel medagliere con 13 ori, 13 argenti e 9 bronzi Un successo s… - Scaccabaro : RT @RaiNews: L'Italia del nuoto ha stravinto gli Europei di #Roma2022: prima nel medagliere con 13 ori, 13 argenti e 9 bronzi Un successo s… -

Glidi nuoto sonosu Sky Sport e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti. FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti Nuoto Il medagliere di Roma 2022: ...Glisono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW LA SETTIMA GIORNATAILARIA CUSINATO (17 agosto) Bronzo nei 200 farfalla THOMAS CECCON (17 agosto) Oro nei 100 dorso BENEDETTA ...19: La quinta batteria va allo spagnolo Dominguez Calonge, primo a scendere sotto i 49 con 48 98 9.17: Lo spagnolo Coll Marti si aggiudica in 49 29 davanti al serbo Nikolic (49 75) la quarta batteria ...Una serata con cinque azzurri per tre finali agli Europei di Monaco: Sara Fantini nel martello, Andrea Dallavalle, Emmanuel Ihemeje e Tobia Bocchi nel triplo, Roberta Bruni nell'asta. Semifinali per H ...