Torna il maltempo in Campania: domani allerta meteo per temporali. Ecco dove (Di lunedì 15 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiLa Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un nuovo avviso di criticità di colore Giallo per piogge e temporali per la giornata di domani sulla Campania, ad esclusione delle Zone 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro). L’avviso sarà valido dalle 00:00 alle 14:00 di martedì 16 agosto 2022 sulle Zone 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana), 2 (Alto Volturno e Matese), 3 (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini), 5 (Tusciano e Alto Sele), 6 (Piana Sele e Alto Cilento), e 8 (Basso Cilento). Si prevedono rovesci e temporali sparsi, anche intensi, con conseguente rischio idrogeologico. I temporali saranno sempre caratterizzati da rapidità di evoluzione e incertezza previsionale: potrebbero essere improvvisi e dar luogo ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 15 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiLa Protezione Civile della Regioneha emanato un nuovo avviso di criticità di colore Giallo per piogge eper la giornata disulla, ad esclusione delle Zone 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro). L’avviso sarà valido dalle 00:00 alle 14:00 di martedì 16 agosto 2022 sulle Zone 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana), 2 (Alto Volturno e Matese), 3 (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini), 5 (Tusciano e Alto Sele), 6 (Piana Sele e Alto Cilento), e 8 (Basso Cilento). Si prevedono rovesci esparsi, anche intensi, con conseguente rischio idrogeologico. Isaranno sempre caratterizzati da rapidità di evoluzione e incertezza previsionale: potrebbero essere improvvisi e dar luogo ...

