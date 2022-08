Gazzetta: il paradosso Meret, potrebbe diventare il terzo portiere del Napoli (Di giovedì 11 agosto 2022) Alex Meret non riesce a trovare pace, arrivato a Napoli come grande promessa, non è riuscito a conquistare il suo posto di titolare nella formazione azzurra ed oggi non è di certo il favorito di mister Spalletti, anzi, come scrive la Gazzetta dello Sport, la sua situazione potrebbe ancora peggiorare Il Napoli deve anche sistemare la questione portiere. In dirittura Sirigu, che sara? il secondo, va trovato un “primo”: in lizza sempre Kepa del Chelsea e Navas del Psg. Il paradosso e? che in rosa c’e? ancora Meret, che cosi? si troverebbe di fatto come terzo portiere di Spalletti. E pensare che sarebbe pure campione d’Europa con l’Italia, proprio come Raspadori e lo stesso Sirigu, presto suoi nuovi ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 11 agosto 2022) Alexnon riesce a trovare pace, arrivato acome grande promessa, non è riuscito a conquistare il suo posto di titolare nella formazione azzurra ed oggi non è di certo il favorito di mister Spalletti, anzi, come scrive ladello Sport, la sua situazioneancora peggiorare Ildeve anche sistemare la questione. In dirittura Sirigu, che sara? il secondo, va trovato un “primo”: in lizza sempre Kepa del Chelsea e Navas del Psg. Ile? che in rosa c’e? ancora, che cosi? si troverebbe di fatto comedi Spalletti. E pensare che sarebbe pure campione d’Europa con l’Italia, proprio come Raspadori e lo stesso Sirigu, presto suoi nuovi ...

