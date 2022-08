L'HuffPost

Carlo(81.17) anche a luglio convince grazie a un operato e a una comunicazione incentrati ... Salgono Alessandro Benetton (+3), Andrea(+2) e Pietro Labriola (+21), che replica la forte ...Carlo(81.17) anche a luglio convince grazie a un operato e a una comunicazione incentrati ... Salgono Alessandro Benetton (+3), Andrea(+2) e Pietro Labriola (+21), che replica la forte ... Da Orcel a Messina, come i banchieri si muovono in vista del nuovo governo (di C. Scozzari) Il numero uno di Unicredit ha rafforzato la comunicazione istituzionale. E il suo omologo in Intesa ha smentito un coinvolgimento come ministro dell’esecutivo ...La Rete restituisce spesso una fotografia accurata dei movimenti e dei trend in corso nella società. Nel mese segnato dalla crisi di governo, il primo dato in evidenza è che i manager consolidano il p ...