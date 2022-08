Olivia Newton-John | non solo Grease | le sue canzoni-simbolo

(Di martedì 9 agosto 2022) Star dei musicale Xanadu,è stata una delle regine del pop fra gli anni Settanta e Ottanta: le rendiamo omaggio ripercorrendo le suepiù famose. Il caschetto biondo, gli occhi azzurri irraggiati da una timida dolcezza e un sorriso composto ma luminoso. Per la maggior parte del pubblico, il nome e la voce disono stati - e saranno - sempre legati all'immagine di Sandra Dee Olsson, detta Sandy, la diciassettenne australiana che, una volta approdata negli Stati Uniti, si faceva rubare il cuore dal Danny Zuko diTravolta. Una tale identificazione fra attrice e personaggio è inevitabile, del resto, quando il personaggio in questione è la protagonista di un film quale ...

fanpage : 'Ti ho amato tanto. Ci rivedremo ancora lungo il cammino e saremo di nuovo uniti, di nuovo insieme. Il tuo Danny' I… - fanpage : ??ULTIM'ORA È morta Olivia Newton - John, la protagonista di Grease aveva 73 anni: - Agenzia_Ansa : FLASH | E' morta Olivia Newton John. L'attrice, 73 anni, era malata da tempo di cancro #ANSA - euroue : RT @nomfup: Sulla morte di Olivia Newton John credo cali la notte, si spenga l’estate, finisca la musica - LiciaVittori : RT @BonomiAllegra: @LaStampa Una scemenza simile non merita risposta. Però voi... proprio il giorno dopo che ci ha lasciato una persona ecc… -

- John in un solo film ci ha tolti dai cupi anni Settanta. Una liberazione finalmente tamarra e pronta al Grande Disimpegno Il post più commosso lo ha danzato il suo Danny, John Travolta:...Il caschetto biondo, gli occhi azzurri irraggiati da una timida dolcezza e un sorriso composto ma luminoso. Per la maggior parte del pubblico, il nome e la voce di- John sono stati - e saranno - sempre legati all'immagine di Sandra Dee Olsson, detta Sandy, la diciassettenne australiana che, una volta approdata negli Stati Uniti, si faceva rubare ...La vita di Olivia Newton-John, scomparsa ieri a 73 anni, è stata straordinaria come la sua carriera, attraverso cinque decenni, danzando e cantando: musica diversissima, stili diversissimi, con la ...Olivia Newton-John in un solo film ci ha tolti dai cupi anni Settanta. Una liberazione finalmente tamarra e pronta al Grande Disimpegno ...