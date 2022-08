Ultime Notizie – Usa | uccisero 25enne afroamericano per motivi razziali | ergastolo a padre e figlio

(Di lunedì 8 agosto 2022) Travis McMichael e suo, Greg McMichael, entrambi bianchi, sono stati condannati all’dal tribunale del distretto meridionale della Georgia per aver ucciso nel 2020, per, l’Ahmaud Arbery. Una giuria federale ha condannato i McMichael e il loro vicino William “Roddie” Bryan per aver violato i diritti civili di Arbery aggredendolo a causa della sua razza. Tutti e tre sono stati anche giudicati colpevoli di tentato rapimento. I McMichael, entrambi armati, avevano inseguito Arbery dopo che l’avevano visto passare correndo davanti alla loro casa fuori Brunswick, Georgia, il 23 febbraio 2020. A loro si era unito il vicino, Bryan, che ha anche registrato con il telefono un video di Travis McMichael che spara ad Arbery. ...

È morta a 73 anni Olivia Newton - John : l 'attrice fu protagonista del film ' Grease ' con John Travolta. Nel grande successo del 1978 interpretava l'indimenticabile Sandy. Da anni lottava contro un ...AlleElezioni Europee, il Partito Animalista Italiano è stato il decimo partito più votato in Italia, raccogliendo lo 0,6% delle preferenze elettorali a livello nazionale.