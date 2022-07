M5S, D’Incà: “Mai nascoste a Conte le mie critiche” (Di domenica 31 luglio 2022) (Adnkronos) – Nella fase che ha portato alla caduta del governo Draghi da parte di Giuseppe Conte “ci sono stati momenti convulsi, di sicuro le persone che gli stavano vicino non gli hanno fatto capire le conseguenze che ci sarebbero state”. Lo afferma in un’intervista a La Repubblica il ministro dei Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà. “Abbiamo parlato un’ora questa mattina – spiega – Lo ringrazio per il lavoro fatto nel Conte 2, in un periodo difficilissimo, però le nostre visioni non sono mai state allineate nell’ultima fase. Le mie critiche non l’ho mai nascoste, ho diffuso un documento per spiegare quel che avremmo perso se fosse caduto il governo”. “C’è rispetto e lealtà tra noi, ma aver innescato questa crisi è stato un errore molto grave” aggiunge il ministro. “In questo momento – ... Leggi su italiasera (Di domenica 31 luglio 2022) (Adnkronos) – Nella fase che ha portato alla caduta del governo Draghi da parte di Giuseppe“ci sono stati momenti convulsi, di sicuro le persone che gli stavano vicino non gli hanno fatto capire le conseguenze che ci sarebbero state”. Lo afferma in un’intervista a La Repubblica il ministro dei Rapporti con il Parlamento, Federico. “Abbiamo parlato un’ora questa mattina – spiega – Lo ringrazio per il lavoro fatto nel2, in un periodo difficilissimo, però le nostre visioni non sono mai state allineate nell’ultima fase. Le mienon l’ho mai, ho diffuso un documento per spiegare quel che avremmo perso se fosse caduto il governo”. “C’è rispetto e lealtà tra noi, ma aver innescato questa crisi è stato un errore molto grave” aggiunge il ministro. “In questo momento – ...

