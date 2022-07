La famiglia di Alika, ucciso in strada a Civitanova: le scuse non bastano, ora giustizia (Di domenica 31 luglio 2022) «Le scuse di Ferlazzo non bastano, ora serve solo giustizia e non vendetta. E’ difficile riuscire a comprendere quello che è successo». E’ questo il commento della famiglia di Alika Ogorchukwu -... Leggi su feedpress.me (Di domenica 31 luglio 2022) «Ledi Ferlazzo non, ora serve soloe non vendetta. E’ difficile riuscire a comprendere quello che è successo». E’ questo il commento delladiOgorchukwu -...

matteorenzi : Un padre di famiglia è stato ucciso in modo atroce e razzista mentre i passanti facevano video senza fermare l’aggr… - matteosalvinimi : Non si può morire così. Una preghiera per Alika e un abbraccio alla sua famiglia, per l’assassino pena certa fino… - fanpage : Alika Ogorchukwu, un 39enne di origine nigeriana, è stato ucciso oggi per strada a Civitanova Marche. L’avvocato Fr… - Mario84621294 : RT @matteosalvinimi: Non si può morire così. Una preghiera per Alika e un abbraccio alla sua famiglia, per l’assassino pena certa fino in… - cucciolopage7 : Spero Solo In Una Condanna Esemplare Per L' Escremento Virus Tossico ! Nessuna Scusa e Pietà !!! Piena Solidarietà… -