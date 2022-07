F1, il confronto impietoso tra Leclerc e Verstappen. Stesse pole position, ma l’olandese ha il quintuplo delle vittorie! (Di martedì 26 luglio 2022) Sappiamo bene qual è stato l’esito del Gran Premio di Francia di F1. Charles Leclerc ha commesso un brutto errore, andando a sbattere contro le barriere dopo aver perso il controllo della propria monoposto. Il monegasco ha così servito il successo a Max Verstappen su un piatto d’argento. l’olandese ha quindi festeggiato la 27ma vittoria della carriera. Si tratta di un numero significativo, poiché gli ha consentito di eguagliare un mito del Circus quale Jackie Stewart. È altresì vero che lo scozzese ha raccolto le sue affermazioni nell’arco di 99 presenze, mentre Super Max ne ha impiegate 153, peraltro in un’epoca in cui affidabilità e sicurezza sono ben differenti da quelle di un tempo. Cionondimeno, l’accaduto propone un tema di riflessione. Nella giornata di sabato, Leclerc aveva ottenuto la 16ma ... Leggi su oasport (Di martedì 26 luglio 2022) Sappiamo bene qual è stato l’esito del Gran Premio di Francia di F1. Charlesha commesso un brutto errore, andando a sbattere contro le barriere dopo aver perso il controllo della propria monoposto. Il monegasco ha così servito il successo a Maxsu un piatto d’argento.ha quindi festeggiato la 27ma vittoria della carriera. Si tratta di un numero significativo, poiché gli ha consentito di eguagliare un mito del Circus quale Jackie Stewart. È altresì vero che lo scozzese ha raccolto le sue affermazioni nell’arco di 99 presenze, mentre Super Max ne ha impiegate 153, peraltro in un’epoca in cui affidabilità e sicurezza sono ben differenti da quelle di un tempo. Cionondimeno, l’accaduto propone un tema di riflessione. Nella giornata di sabato,aveva ottenuto la 16ma ...

